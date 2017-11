Urteil in weiterem Prozess: viereinhalb Jahre Haft

Neben K., der diese Woche am Amtsgericht verurteilt worden ist, wurde noch gegen mindestens fünf weitere Personen, die mit dem Frelenberger Haus in Zusammenhang stehen, Anklage erhoben.

Eine von ihnen ist bereits im Juli am Aachener Landgericht zu vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. M. konnten ein bewaffneter Überfall auf die Aral-Tankstelle in Geilenkirchen (Heinsberger Straße), das unerlaubte Führen von Schusswaffen, die Sprengung eines Zigarettenautomaten, Diebstahl in neun Fällen, Betrug in zwei Fällen und Fahren ohne Fahrlaubnis nachgewiesen werden.

Auch an dem Einbruch bei P., der diese Woche am Amtsgericht aussagte, war M. beteiligt. Er und seine Komplizen waren bei dieser Tat einfach zur Türe hereinspaziert. Eine Putzfrau hatte ihnen nach Erkenntnissen des Landgerichts den Schlüssel gegeben.

Erst im Januar wird am Amtsgericht gegen drei weitere mutmaßliche Täter verhandelt. Dabei wird es auch um die Einbrüche in das Postlager am Geilenkirchener Bahnhof gehen. Außerdem wird Christian S. mit Haftbefehl gesucht. Er hätte diese Woche gemeinsam mit K. am Amtsgericht erscheinen sollen, was er jedoch nicht tat. Seine Haftverschonung ist nunmehr aufgehoben.