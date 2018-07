Geilenkirchen - Dreigestirn will die Wurm beim Badewannenrennen bezwingen

Geilenkirchen. In der vergangenen Karnevalssession rockte es die Bühnen im Geilenkirchener Stadtgebiet, und auch im Sommer will das Stadtdreigestirn Prinz Ilka I., Jungfrau Kuni I. und Bauer Marita I. nicht auf den Karneval verzichten.

So haben die drei Regentinnen des IKV Teveren nicht lange überlegt, als die Anfrage der Freunde der KG Würmer Wenk kam, ob sie Interesse hätten, bei der 19. Auflage des legendären Badewannenrennens auf der Wurm am Samstag, 25. August, ab 15 Uhr in der Promiwanne zu starten.

Treue Dienste geleistet

Damit sind die drei Frauen das erste reine Damenteam, das als Promiwanne den feucht-fröhlichen Spaß auf der Wurm anführt. Eine Promiwanne aus 100 Prozent Frauenpower gab es in der 19-jährigen Renngeschichte bislang noch nicht.

Vor dem Vergnügen kommt aber noch etwas Arbeit: Da die Promiwanne draußen auf einer Wiese überwintert hat, stehen erst einmal einige Restaurierungsarbeiten an.

So guckten die drei Karnevalistinnen auch zuerst etwas skeptisch, als sie die etwas ramponierte Rennwanne zum ersten Mal erblickten. Doch Guido Küppers von der Badewannen-AG der KG Würmer Wenk konnte versichern, dass die auf Surfbrettern basierende Rennwanne perfekt im Wasser liegt und den vergangenen Promis stets treue Dienste geleistet hat.

Mit ein wenig Farbe, den ein oder anderen Ausbesserungen und etwas frischem Deko-Material wird das stolze Renngefährt bald wieder gut in Schuss sein und das Stadtdreigestirn sicher durch die drei Wehre entlang der etwa einen Kilometer langen Rennstrecke bringen. Tausende Zuschauer werden die Regentinnen aus Teveren und die übrigen wagemutigen Wannenkapitäne dabei bestimmt wieder vom Wurmweg aus anfeuern.

Mit Wasserpistolen

Einige Gäste bewaffnen sich allerdings in der Regel auch mit Wasserpistolen und Super-Soakern, denn neben der ein oder anderen Havarie in den Wehren gehören die feuchten Scharmützel zwischen den Akteuren und den Zuschauern zu den Highlights eines Renntages.

Einen weiteren Höhepunkt bietet die KG Würmer Wenk abends beim Burgfest in Honsdorf. Denn hierzu wurde mit „Fahrerflucht“ wieder eine absolute Spitzenband engagiert, die den Würmer Karnevalisten von der Rosenmontags-After-Zoch-Party 2017 in bester Erinnerung sein dürfte. Das ist ein würdiger Rahmen für die Siegerehrung, bei der die Promiwannenbesetzung vielleicht zum besten Damenteam oder sogar zum Sieger gekürt wird.

Wobei das Ergebnis einem waschechten Wurmbezwinger nicht wirklich wichtig ist, denn je langsamer man fährt, desto länger kann man das lustige Kultevent auf der Wurm genießen.