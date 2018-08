Geilenkirchen - Drei Schwerverletzte bei Unfall auf L 42

Geilenkirchen. Ein Unfall auf der Landstraße 42 zwischen Geilenkirchen und Teveren hat am gestrigen Nachmittag drei Schwerverletzte gefordert.

Gegen 15.20 Uhr war ein 59-jähriger Mann aus Aachen mit seinem Auto auf der Abfahrt der Bundesstraße 56 in Richtung der besagten Landstraße unterwegs. Auf dieser war eine 69-jährige Frau aus Geilenkirchen mit ihrem Wagen unterwegs und fuhr in Richtung Teveren. Der Aachener hatte offensichtlich das Auto der Geilenkirchenerin übersehen, so dass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 59-Jährige in seinem Wagen eingeklemmt und musste von Feuerwehrkräften befreit werden. Neben den Fahrern der beiden Autos zog sich auch der 18-jährige Beifahrer der Geilenkirchenerin schwere Verletzungen zu. Alle wurden mit Rettungswagen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Im Bereich der Unfallstelle, wo zurzeit eine Baustelle eingerichtet ist, kam es aufgrund der Vollsperrung zu erheblichen Behinderungen. Gegen 17 Uhr konnten die Fahrbahnen wieder freigegeben werden.