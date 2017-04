Drei neue Kurse: Gemeinsam fit durch Walking

Geilenkirchen-Immendorf. Der FC Rhenania Immendorf, Abteilung Gymnastik und Freizeitsport, bietet wieder drei Walking-/Nordic-Walking-Kurse an.

Jeder, der Spaß an der Bewegung hat und sich gerne in freier Natur bewegt, kann teilnehmen. Zwei Kurse beginnen am Dienstag, 25. April, um 9 Uhr, bzw. um 17 Uhr. Gewalkt wird jeweils eine Stunde. Der Kurs läuft vom 25. April bis zum 11. Juli jeweils dienstags. Anmeldung für die Dienstagskurse sind bei Waltraud Lüttgens unter Telefon 02451-2649 möglich.

Der dritte Kurs startet am Donnerstag, 4. Mai, und läuft bis zum 13. Juli jeweils donnerstags von 9 bis 10 Uhr. Anmeldung bei Maritta Jansen unter Telefon 02451-67473. Der Einstieg in die Kurse ist jederzeit möglich. Treffpunkt für alle Kurse ist der Schulhof an der katholischen Grundschule in Immendorf.