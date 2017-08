Geilenkirchen-Gillrath.

Nach zwei Jahren in der C-Liga kehrt die DJK BW Gillrath in dieser Saison wieder zur Kreisliga B, Gruppe III, zurück. Unter dem Trainerduo Swen Hierling und Tino Hommers wurde bereits in der Hinrunde der vergangenen Spielzeit 2016/2017 der Grundstein gelegt. Auf der Schlussgeraden konnte der VFR Übach-Palenberg als ein starker Mitkonkurrent auf Distanz gehalten werden.