Diskussion: Jugend trifft auf Politik Letzte Aktualisierung: 24. März 2017, 15:26 Uhr

Geilenkirchen. Die bevorstehende Landtagswahl im Mai und die Bundestagswahl im September sind aktuell sehr präsent. Doch was verbirgt sich dahinter? Wie gestaltet sich die Politik eigentlich in der Stadt Geilenkirchen? Welche Möglichkeiten haben Jugendliche, sich in die lokale Politik einzubringen?