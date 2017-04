Ostereierschießen am Gründonnerstag

Bei den Neuwahlen standen größtenteils Widerwahlen an. Hier die Ergebnisse im Überblick: Brudermeister: Toni Crampen, stellvertretender Brudermeister: Jürgen Werken, Schützenmeister: Josef Crampen, Schriftführer: Herbert Görtz, Oberst: Josef Errens (auf Lebenszeit), Schießmeister: Gerd Magaß, stellvertretender Schießmeister: Herbert Haselör, Beisitzer: Herbert Nickels und Franz-Josef Reinartz, Königsoffiziere: Josef Crampen, Herbert Nickels, Franz-Josef Reinartz, Michael Benden, Jürgen Werken und Bernd Zimmermann, Standartenträger: Jens Kratzheller und Sebastian Schmitz.

Abschließend wurden die Jahrestermine bekanntgegeben. Höhepunkte werden das beliebte Ostereierschießen am Gründonnerstag, 13. April, der Königsvogelschuss am Christi-Himmelfahrtstag, 25. Mai, die traditionelle Sommerkirmes als zweitägiges Tennenfest auf dem Bauernhof Glasmacher am 24. und 25. Juni und als saisonaler Abschluss die Teilnahme am Bundesschützenfest in Heinsberg, am Sonntag 10. September sein.