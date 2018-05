Übach-Palenberg.

Das rote Flatterband am Parkplatz vor dem Familienzentrum „Meragel“ an der Theodor-Seipp-Straße in Frelenberg weht in der doch steifen Brise vor sich hin. Das Band ist nicht da, um den Eingang zu versperren, sondern um die noch junge Rasenfläche vor dem Betreten zu schützen.