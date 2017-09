Die Streuobstwiese soll attraktiver werden

Geilenkirchen. Über viel Beifall konnte sich in der Sitzung des Umwelt- und Bauausschusses der Stadt Geilenkirchen die Geschäftsführerin der Naturschutzstation Haus Wildenrath, Dr. Brigitta Szyska, freuen. Sie berichtete über das Projekt „Blütenband“ und begründete damit einen Antrag der Grünen-Fraktion: An diesem Interreg-Projekt der Euregio Rhein-Maas soll sich laut Antrag die Stadt Geilenkirchen beteiligen.

Zum wesentlichen Inhalt des Projektes zählen nach den Ausführungen von Brigitta Szyska der Erhalt und die Pflege von Kulturlandschaftselementen.

Für Geilenkirchen seien diese Elemente vor allem Streuobstwiesen an den Ortsrändern. Viele dieser Wiesen seien in einem „mäßigen Zustand“, wenig gepflegt und ohne Nachpflanzungen. „Es gibt rund 3000 Apfelsorten in Deutschland, und wie viele sieht man im Supermarkt?“, so illustrierte die Referentin eines der Ziele des Projektes „Blütenband“, in dem zehn Partnerorganisationen aus Deutschland, den Niederlanden und Belgien zusammenarbeiten. Neben Schutz und Erhalt der Kulturlandschaften gehe es auch darum, diese wieder attraktiv zu machen: Brigitte Szyska: „Wir wollen die Biodiversität pushen!“

Auf dem Weg zu diesem Ziel und für mehr Nachhaltigkeit soll eine Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit ebenso helfen wie Pflanz- und Pflegeaktionen, die – zum Beispiel bei Einbeziehung von Kindergärten, Schulen oder Vereinen – für Aufmerksamkeit sorgen können. Einbezogen in die Arbeit ist auch die touristische Infrastruktur bis hin zur Gastronomie. Rad- oder Wanderwege könnten an die neu gestalteten Flächen herangeführt werden. Bewährte Aktionen wie „Versaftungstage“ etwa zur Zeit der Apfelernte könnten auch auf wirtschaftlichen Nutzen hinweisen, findet Brigitta Szyska.

Projekt über drei Jahre

Für das auf drei Jahre angelegte Projekt errechnete man in der Euregio rund zwei Millionen Euro an förderfähigen Kosten, für die teilnehmenden Kommunen aus dem Kreis Heinsberg liegt die Summe bei etwa 180.000 Euro. Für die Stadt Geilenkirchen ergibt sich eine Beitragssumme von 3300 Euro verteilt auf drei Jahre.

Aus den Reihen der Ausschussmitglieder gab es fast einhellig Zustimmung zur Teilnahme an dem Projekt aber auch ergänzende Fragen. So wollte Gabriele Kals-Deußen (Für GK) wissen, ob zum Beispiel dörfliche Vereine auch mit Hilfen bei oft komplizierten Förderanträgen rechnen könnten, was die Referentin bejahte, und Karl-Peter Conrads (CDU) fragte, wie es nach den abgelaufenen drei Jahren weitergehen könne. „Nach solchen Fristen laufen die Dinge weiter, wenn auch manchmal in kleinerem Rahmen“, so die Erfahrung von Brigitta Szyska, die Nachhaltigkeit sei durch diverse Akteure, die dann weitermachen, gegeben.

Während sich für die SPD Conny Banzet geradezu begeistert zu dem Projekt äußerte und Beigeordneter Markus Mönter kein Problem bei der Finanzierbarkeit sah, hatte Ausschussvorsitzender Hans-Josef Paulus (CDU) noch eine bemerkenswerte Anregung: Für die Anpflanzung von Obstgehölzen schlug er die Flächen im Gebiet der Awacs-Einflugschneise vor, bei denen es vor Jahren einen von vielen bedauerten Kahlschlag gegeben hatte.

Bei nur einer Gegenstimme sprach sich der Ausschuss dafür aus, dass die Stadt für drei Jahre mit jährlich 1100 Euro eine Ko-Finanzierung für den Projektpartner „Naturschutzstation Haus Wildenrath“ leistet. Zuvor hatte noch Johann Graf (Bürgerliste) die Ergänzung, dass Maßnahmen auf dem Stadtgebiet Geilenkirchen durchgeführt werden müssten, durchgesetzt.