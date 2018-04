Übach-Palenberg/Geilenkirchen - Die Narbe im Stadtbild von Übach-Palenberg schließt sich

Übach-Palenberg/Geilenkirchen.

Baulücken sind begehrt. Entdeckt die Verwaltung einer etwas größeren Stadt wie Aachen oder erst recht einer ziemlich großen Stadt wie Köln eine, dann werden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um sie mit irgendwelchen Gebäuden zu füllen, und zwar lieber morgen als übermorgen. Sehr ähnlich ist das in Übach-Palenberg, das zwar eine eher nicht so große Stadt sein mag, allerdings trotzdem ein Platzproblem hat.