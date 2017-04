Übach-Palenberg.

Es ist ein leises, zunächst kaum vernehmbares Sirren. Gleichförmig gräbt es sich in die Gehörgänge, um sich ein wenig zu steigern und dann wieder ein paar Dezibel leiser zu werden. Dieses Hintergrundgeräusch ist es, das die Mitglieder des Märklin-Stammtisches Übach-Palenberg so gerne hören. „Es hat eine herrlich beruhigende Wirkung“, sagt Detlef Kochs, „wenn man Stress hat, kann man so ganz prima runterfahren.“