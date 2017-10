Übach-Palenberg.

In 24 Szenen mit 200 Erzählfiguren präsentiert die evangelische Kirchengemeinde Übach-Palenberg vom 31. Oktober (Reformationstag) bis zum 22. November (Buß- und Bettag) die „Luther-Story“. Die Szenen zeigen in mittelalterlicher Kulisse Luthers Leben und Wirken von seiner Geburt im Jahr 1483 in Eisleben bis zum Tod 1546.