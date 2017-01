Geilenkirchen.

„Der Mechatroniker von heute badet nicht mehr in Öl, sondern in Wissen“, erklärte am Freitag Peter Pauli, Leiter der Geilenkirchener Realschule. Diese Aussage bestätigten Michael Bähr, Obermeister der Innung für das Kraftfahrzeuggewerbe Heinsberg, und sein Stellvertreter Ingo Windeln.