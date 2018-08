Geilenkirchen - Die irren Maschinen des Modell-Flug-Clubs Ikarus

Reise durch 60 Jahre Modellfluggeschichte

Der Modell-Flug-Club Ikarus Geilenkirchen feiert mit zwei Veranstaltungen sein 60-jähriges Bestehen. In der Schalterhalle der Kreissparkasse in Geilenkirchen präsentierten die Modellflieger zurzeit einen Querschnitt durch 60 Jahre Modellfluggeschichte. Die Ausstellung ist zu den üblichen Öffnungszeiten der Sparkasse bis 31. August zugänglich.

Am Wochenende des 1. und 2. September wird dann auf der Clubanlage in Rischden am Ikarusweg der runde Geburtstag mit einem zweitägigen Jubiläumsflugtag rund um den Modellflug gefeiert. Jeweils ab 11 Uhr erwartet die Besucher auf dem Fluggelände des MFC Ikarus in Rischden, Ikarusweg, ein durchgängiges Flugprogramm.

Bei Anbruch der Dunkelheit wird eine Nachtflugshow geboten und anschließend ein Feuerwerk. Flugmodelle werden vorgestellt. Und wer möchte, darf auch mal mit einem Fluglehrer zusammen selber ein Modellflugzeug steuern. Der Flugplatz liegt etwas abseits nördlich von Geilenkirchen, wird aber mit pinkfarbenen Hinweisschildern in Form von Flugzeugen, natürlich selber gebastelt, ausgeschildert sein.