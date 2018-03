Die Blumenwiese musste dem Grillfest weichen Von: jpm

Letzte Aktualisierung: 6. März 2018, 13:43 Uhr

Übach-Palenberg. Die Stadtverwaltung wehrt sich gegen die Behauptung, der Technische Betrieb habe die Blumenwiese am Carolus-Magnus-Gymnasium „ruiniert“. Bürgermeister Wolfgang Jungnitsch (CDU) sprach am Montag in aller Deutlichkeit von einer „Falschaussage“.