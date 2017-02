Geilenkirchen.

Er ist vielleicht die erste Dating-Plattform der Welt: der Valentinstag. Während sich heutzutage vor allem Paare mit kleinen Aufmerksamkeiten ihrer Liebe Ausdruck verleihen möchten, so war der 14. Februar im 15. Jahrhundert in England der Tag, der als schicksalsweisend galt. Deshalb wurden, wie beim Wichteln an Weihnachten, Lose verteilt, über die einem Unbekannten dann ein kleines Geschenk gemacht werden sollte.