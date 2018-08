Geilenkirchen. Tonia Schubert hatte Glück und war die 75.000. Besucherin in diesem Jahr im Gangelter Freibad. Wie viele andere auch, nutzte die 14-Jährige aus Breberen den tollen Sommer zu häufigen Besuchen in der wunderbaren Anlage im Naherholungsgebiet.

Am Mittwoch, als Bürgermeister Bernhard Tholen sowie Christoph Heinrichs und Anne Weinberg vom Freibad der jungen Damen eine Jahreskarte für das kommende Jahr überreichten, waren es schon fast 77.000 Gäste, die gezählt wurden. Diese Zahlen kommen aber an den Konkurrenzsommer 2003 nicht heran. Damals waren es über 100.000 Besucher. Wann das Schwimmbad in Gangelt schließt, hängt vom Septemberwetter ab.