Geilenkirchen.

Bei Statistiken zur Kriminalität besteht das grundlegendste Missverständnis darin, dass sie keine Aussage über die Zahl der Straftaten treffen, sondern nur über die Zahl der Straftaten, die angezeigt werden. Was nach Haarspalterei klingt, macht einen gewaltigen Unterschied. Eine Graffiti-Schmiererei etwa zieht in Mindergangelt wesentlich leichter eine Anzeige nach sich als in Berlin-Kreuzberg.