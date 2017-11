Übach-Palenberg.

Was in Thomas de Jong am Samstagabend vorging, war spätestens um 21.41 Uhr überdeutlich zu sehen: Der 34-Jährige strahlte über das ganze Gesicht, war er doch just in diesem Moment durch Übergabe der Stadtprinzenkette des Festausschusses Übach-Palenberger Karnevalsvereine auch offiziell Stadtprinz von Übach-Palenberg.