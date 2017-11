Gangelt.

Da staunte St. Martin nicht schlecht, als er bei seinem letzten großen Auftreten nach 50 Jahren St. Martinstätigkeit in Gangelt selber mit einem großen Weckmann beschenkt wurde. Bewohner der Katharina Kasper Via Nobis-Einrichtung in Gangelt hatten die Präsente für Willi Babel und seinen „Bettler“ Max Hensch vorbereitet.