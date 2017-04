Geilenkirchen.

60 weitere Asylbewerber wurden der Stadt Geilenkirchen in den vergangenen drei Wochen zugewiesen. Alleine am Gründonnerstag kamen 16 Menschen aus der Türkei, aus Armenien, Irak und Guinea. Lebten im Oktober 2016 190 Flüchtlinge in Geilenkirchen, so sind jetzt 254 Asylbewerber aus 29 Ländern in 24 Unterkünften untergebracht.