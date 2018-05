Übach-Palenberg.

Gitarrenklänge aus China? Dieser Gedanke mutet im ersten Moment ein wenig exotisch an, zumal dieses Instrument hauptsächlich in Spanien und Italien zu Hause ist. Aber auch im Reich der Mitte hat man sich in den zurückliegenden Jahrzehnten in einem stürmischen Lernprozess die westliche Musikkultur zu eigen gemacht.