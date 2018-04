Geilenkirchen - Der Geilenkirchener Rat dreht sich selbst den Geldhahn zu

Eine Tagesmutter für den Jugendhilfeausschuss

Auf Antrag der SPD-Fraktion wird der Jugendhilfeausschuss um ein Mitglied aus dem Bereich der Tagespflege erweitert. Das beschloss der Rat der Stadt, nachdem der Jugendhilfeausschuss die Verwaltung beauftragt hatte, eine entsprechende Satzungsänderung für das Jugendamt vorzubereiten. Die SPD hatte ihren Antrag damit begründet, dass damit die gesetzliche Anerkennung der Tagesmütter oder Tagesväter als gleichwertige Betreuungsform neben den Kindertagesstätten berücksichtigt werde.

Eine kurze Diskussion im Rat betraf den Vorschlag der SPD, die Verwaltung möge sich wegen des neuen beratenden Mitglieds mit dem Verein „Mats e. V. – das Netzwerk für Tagesmütter und -väter im Kreis Heinsberg“ in Verbindung zu setzen. Christian Kravanja als Sprecher der Bürgerliste regte an, auch an die nicht in diesem Netzwerk vertretenen Tagesmütter zu denken, und Grünen-Chef Jürgen Benden bekräftigte das mit dem Hinweis, dies nicht zu tun sei undemokratisch.

Gesprochen wurde auch über den Stil der Debatte in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses. Max Weiler (CDU) meinte, es sei beschämend, wie man dabei mit dem „Mats“ umgegangen sei. Das wies Jürgen Benden für die Grünen ebenso zurück wie Stefan Mesaros (Für GK!). In einem solchen Fall hätte er, so Mesaros, als Ausschussvorsitzender eingegriffen.

Mit fünf Nein- und 29 Ja-Stimmen brachte der Rat die Erweiterung des Ausschusses auf den Weg. (mh)