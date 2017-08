Geilenkirchen-Kraudorf.

Die Sturmreihe des FSV Kraudorf-Uetterath in der Saison 2016/17 hatte es in sich: Chris Bütow traf 31 Mal, Evgenij Bocmarev 30 Mal und Joel Ricardo Dicias 26 Mal ins gegnerische Tor, dennoch reichte es nur zu Rang drei in der Kreisliga C Gruppe – Geilenkirchen II und Frelenberg II waren da etwas besser. Dies wurde neidlos anerkannt, vom FSV selbst wurden beide als die Favoriten angesehen.