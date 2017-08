Geilenkirchen.

Trainer Bernd Sticha bat vergangene Woche zum Tanz der Fußballdamen beim FSV Geilenkirchen-Hünshoven. Das erste Training stand an, und die Resonanz war gleich bestens. Bis auf die Studentinnen und die Mitglieder der Bundeswehr mit Standorten in NRW, die unter der Woche nicht zum Training erscheinen können, waren alle an Bord.