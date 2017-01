Übach-Palenberg.

Der Jahreskalender ist unerbittlich: Denn kaum ist der letzte Tannenbaum per Abholung seiner letzten Verwendung zugeführt, dürfen die Menschen auch in unserer Region schon wieder Narrenkappen und Kostüme herausholen. Dieser im Rheinland ganz normale Vorgang lässt sich immer wieder in Richtung Finale der beliebten fünften Jahreszeit beobachten.