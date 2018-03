Übach-Palenberg - Der Club ist tot, sein Geist lebt weiter

Übach-Palenberg.

Ein ziemlich alter Schuppen wurde am Samstagabend mit einer Opernpremiere gefeiert. Während in der Gaststätte Postwagen bei der Opernaufführung die Post abging, standen ein paar hundert Meter weiter an der Stadionstraße ein paar Jugendliche vor dem alten Schuppen und genossen die frische Abendluft unter dem klaren Sternenhimmel.