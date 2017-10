Geilenkirchen.

„Was will man schon machen bei dem Wetter?“, fragte Hans-Willi Gerards in die Runde in der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule. Dort hatte sich eine illustre Pädagogenschar versammelt, um einen ersten Blick in Gerards’ Buch „Trittsteine zum Glück“ zu werfen.