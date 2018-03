Weniger Entleihungen, weniger Medien, weniger Ausgaben

Die Entleihungen sind von 90 251 im Jahr 2016 auf 89 731 gesunken. Ebenfalls gesunken ist die Zahl der Besucher: von 32 694 in 2016 auf 30 984 in 2017. Demnach besuchten an einem Öffnungstag durchschnittlich 125 Menschen die Bücherei, das waren 23 je Öffnungsstunde.

Auch der Medienbestand ist von 33 529 im Jahr 2016 auf 32 157 im Jahr 2017 gesunken.

Gestiegen sind im vergangenen Jahr die Ausgaben für Medien: von 27 353 Euro in 2016 auf 32 055 Euro in 2017.

Die laufenden Ausgaben der Bücherei sind von 358 788 Euro in 2016 auf 330 352 Euro gesunken. Reduziert haben sich auch die eigenen Einnahmen: von 29 451 Euro in 2016 auf 28 789 Euro in 2017.

32 157 Medien gehören zum Bestand: 12 093 Sachbücher, 4447 Romane, 8198 Kinder- und Jugendliteratur, 1022 Zeitschriftenhefte, 5426 Musik-CDs und Hörbücher, 813 DVDs 48 CD-Roms, 87 Tiptoi- und Konsolenspiele, 23 Sonstiges. Dazu noch gibt es in der Bücherei 48 Zeitschriftenabos.