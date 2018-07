Geilenkirchen - Das „weiße Städtchen“ Thorn lockt die Europafreunde

Geilenkirchen.

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt? Dies muss sich vermutlich auch der Vorstand der Europa-Union Geilenkirchen gefragt haben, als er beschloss, Mitglieder und Gäste zu einer Tagesfahrt in das „weiße Städtchen“ Thorn in Limburg, Niederlande, einzuladen.