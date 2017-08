Das Miteinander fördern: Katharina Kasper-Heim lädt Bürger ein Letzte Aktualisierung: 30. August 2017, 12:35 Uhr

Gangelt. Von September bis in den April des kommenden Jahres bietet das Katharina Kasper-Heim der Katharina Kasper Via Nobis GmbH insgesamt 23 verschiedene Vorträge, Ausflüge und Aktionen an. Diese sollen nicht nur eine willkommene Abwechslung für die Bewohnerinnen und Bewohner der Senioreneinrichtung in Gangelt sein. Auch interessierte Bürger sind herzlich eingeladen.