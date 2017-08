Das 320-Seelen-Dorf Millen mit neuen Augen gesehen Letzte Aktualisierung: 16. August 2017, 14:11 Uhr

Geilenkirchen. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute ist so nah? An diese altbekannte, aber selten geschätzte Erfahrung mag der Vorstand der Europa-Union Geilenkirchen gedacht haben, als er als Ziel der diesjährigen Radtour den Ortsteil Millen in der Gemeinde Selfkant beschloss.