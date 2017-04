Geilenkirchen.

Die im Gewerbegebiet Niederheid ansässige Laser Bearbeitungs- und Beratungszentrum NRW GmbH ist weiterhin auf Expansionskurs: Startete Geschäftsführer Dipl.-Ing. Ulrich Berners Ende 1999 mit 30 Mitarbeitern in einer 1600 Quadratmeter großen Produktionshalle an der Gutenbergstraße, so musste er bereits im Jahr 2007 eine zweite 1800 Quadratmeter große Halle bauen.