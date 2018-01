Geilenkirchen - Damensitzung der Süggerather Spätlese: Profis mit prachtvollem Programm

Geilenkirchen.

Während diese Zeilen ihren Weg auf das Zeitungspapier finden, dürfte so manche Besucherin der Damensitzung bei den Karnevalsfreunden „Süggerather Spätlese“ sich schon auf die nächste Auflage freuen. Denn wer auch nur ein halbes Stündchen einmal das prachtvolle Partyprogramm in der Aula der Städtischen Realschule am Gillesweg verfolgte, sah, dass hier echte Profis für beste Laune sorgten.