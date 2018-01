Übach-Palenberg.

In den vergangenen Monaten wurde viel darüber gesprochen, was die Sanierung der Schulgebäude Stadt und Steuerzahler so kostet. Doch die Schulen sind nicht die einzigen Liegenschaften, die Löcher in den städtischen Geldbeutel reißen. Das wurde der Politik in Erinnerung gerufen, als sie den Auftrag für die Sanierung der Flachdächer des Hallenbades vergab.