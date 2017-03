Gangelt.

Nicht nur das Wieder-Wahlergebnis für den CDU-Gemeindeverbandsvorsitzenden Dr. Heiner Breickmann stimmte ihn bei der jüngsten Mitgliederversammlung am Donnerstagabend zuversichtlich. Im Restaurant „Haus Hamacher“ am Infocenter in Gangelt freute sich Breickmann über nur eine Gegenstimme und eine Enthaltung bei seiner erneuten Wahl zum Vorsitzenden.