Übach-Palenberg - Caritas zieht Jahresbilanz: Höhepunkt ist „Caritas-Sonntag“

Übach-Palenberg. „Auf ein Neues“ heißt es bei der Pfarrcaritas an St. Dionysius Frelenberg. Mit ungebrochenem Elan steigt sie in ihr Programm für 2018 ein. Doch bevor die Angebote kundgetan werden, zieht die Caritas Bilanz für das Jahr 2017.

Die Vielfalt der Aktivitäten ließ trotz vieler natürlicher Abgänge die Mitgliederzahl nahezu konstant bleiben. Das dokumentieren elf Neuaufnahmen allein in 2017.

Die Schwerpunkte des Teams um Caritasbeauftragte Annemie Klug lagen im Bereich der Besuchsdienste, Seniorenbetreuung sowie diverser Hilfeleistungen. Die Bilanz in diesem Bereich war gewaltig: 67 Kranken- und 19 Hausbesuche nach Aufenthalt in diversen Kliniken, 354 Besuche von Frelenbergern in Altenpflege-Einrichtungen in Geilenkirchen und Übach-Palenberg und letztlich 116 Hausbesuche der katholischen Pfarrangehörigen ab dem 80. Lebensjahr.

Außerdem gab es abseits der Öffentlichkeit und unbürokratisch die verschiedenen Hilfeleistungen in Notsituationen und die Weihnachtsbeihilfen. Der Austausch und die Abwechslung für die Mitglieder waren sechs Treffen bei Kaffee, Kuchen und viel Unterhaltung. Sie tragen sich aus Spenden der Besucher selbst. Der Information und Weiterbildung dienten eigene und überregionale Veranstaltungen und Vorträge.

Ein voller Erfolg war einmal mehr die von der Caritas organisierte Seniorentour der Pfarre „Fahrt ins Blaue“ am 16. August. Sie führte zum Adler-Modemarkt Mönchengladbach mit anschließender eindrucksvoller zweistündiger Stadtrundfahrt. Ebenso erfolgreich war am 4. Dezember die Tour zum Aachener Weihnachtsmarkt.

Gut besuchte Feier

Hervorragend besucht und bestens von der Caritas organisiert war die traditionelle Seniorenweihnachtsfeier der Gemeinde am 14. Dezember im Pfarrsaal unter Mitwirkung des Frelenberger Frauen-Cäcilienchores an St. Dionysius Frelenberg unter Leitung von Wilfried Hirche.

Nicht zu vergessen ist das bewegungs- und gesundheitsfördernde Angebot der Caritas mit Wandern, Fahrradfahren und Walking für Jedermann von Januar bis Dezember sowie jeden Montag und Freitag das offene Nordic-Walking in der Teverener Heide.

Darüber hinaus gab es drei Rückenschul-Kurse in der Begegnungsstätte Kantstraße unter Leitung von Eva Zilgens.

Schließlich war das Highlight im Jahresreigen traditionell der „besondere Caritas-Sonntag“. Am 17. September begann er mit einer von Pfarrer Michael Hennen zelebrierten Messe in der Pfarrkirche unter dem Jahresthema „Zusammen sind wir Heimat“ unter Mitwirkung des Kirchenchores. Im Anschluss lud die Caritas zum gemütlichen Beisammensein in den Pfarrsaal mit viel Gespräch, Unterhaltung, Information und Verlosung ein.

Die Resonanz war erneut hervorragend. Der Reinerlös war für Weihnachtsbeihilfen für Bedürftige sowie die beiden Frelenberger Kindergärten bestimmt.

Wie immer, so bediente sich die einsatzfreudige Caritas an St. Dionysius Frelenberg entsprechend dem Slogan „Not sehen und handeln Caritas“ auch 2017 der überörtlichen Caritasdienste der Region.

Übrigens, wer sich in der Frelenberger Pfarrcaritas ehrenamtlich betätigen möchte, hat reichlich Gelegenheit dazu und kann sich insbesondere bei Caritasbeauftragte Annemie Klug unter Telefon 02451/1850 melden.