Gangelt.

„Bei mir Zuhause sagt man immer: ‚Was man den Älteren gibt, das bekommt man auch zurück‘“, sagt Thierno Diallo. Der 24-Jährige aus Giunea ist seit drei Jahren in Deutschland. Bisher hat er ein Jahr auf einem Bauernhof im Selfkant gearbeitet. Jetzt nimmt er an dem Projekt „Care for Integration“ teil. Dabei werden junge Flüchtlinge zu Altenpflegehelfern ausgebildet.