Geilenkirchen - Camino e.V. mit neuem Vorstand

Geilenkirchen.

Das Team der Ambulanten Hospizbewegung Camino für Geilenkirchen, Übach-Palenberg, Gangelt und Selfkant hat sich bei einem Empfang in der Oase in Geilenkirchen vorgestellt. Der 1. Vorsitzende Franz-Josef Breukers begrüßte Vertreter der Städte und Gemeinden sowie der Banken und Kooperationspartner. Breukers freute sich, dass in unserer schnelllebigen Zeit, in der Zeit Geld sei, so viele Gäste der Einladung gefolgt waren.