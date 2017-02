Übach-Palenberg.

Wer am Sonntag zufällig einen der Vertreter der Karnevalsgesellschaft „Lustige Marienberger Jekken“ traf, der durfte sich nicht wundern, wenn er in tief umränderte Augen blickte. Das hatte aber auch einen guten Grund, denn die KG zündete am Abend zuvor bei der Galasitzung in der Turnhalle an der Schulstraße ein Showprogramm der Extraklasse.