Übach-Palenberg. Viel Spaß für Groß und Klein bot der Kinderkarneval der Übach-Palenberger Karnevalsgesellschaft im Carolus-Magnus-Centrum. Trotz der großen Sause am Vorabend zeigte sich der Elferrat sehr zufrieden, dass der Kinderkarneval auf ebenso große Begeisterung traf.

Den Offiziellen vom Elferrat der KG steckte die der Vorabend zwar noch in den Knochen. Doch sie zeigten sich auch sehr glücklich darüber, dass der eintrittsfreie Sonntag für den Kinderkarneval an gleicher Stelle ebenfalls so gut funktionierte.

Spiel und Spaß standen auf dem bunt gemischten Programm, bei dem beispielsweise auch Stadtprinz Thomas I. (de Jong) von der KG „Lustige Marienberger Jekken“ mit verschiedenen Tanzgarden dabei war.