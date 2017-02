Bunte Wagen und Fußgruppen: Dr Zoch in Jelder ist einfach klasse Letzte Aktualisierung: 10. Februar 2017, 11:47 Uhr

Geilenkirchen-Gillrath. Es ist eine schöne Tradition, dass am Tulpensonntag eine stattliche Anzahl bunt kostümierter Jecken durch den Ort zieht. In Gillrath ist man sich einig: „Et is einfach klasse, dat et in Jelder ene Zoch gibt.“