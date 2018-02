Geilenkirchen-Würm - Bunte Kindersitzung der KG Würmer Wenk

Geilenkirchen-Würm.

Die Kindersitzung der KG Würmer Wenk sah eine proppenvolle Festhalle am Schulgebäude. Feierten am Tage zuvor die „Großen“ ihren Karneval mit der Galasitzung, übernahm am Sonntagnachmittag das Kinderprinzenpaar Dominik I. und Prinzessin Sophie I. das Kommando.