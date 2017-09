Bundest Programm: Bauchemer begegnen sich wieder

Geilenkirchen-Bauchem. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, und das Programm der 5. „Bauchemer Begegnungen“ steht. Das Fest im Geilenkirchener Stadtteil findet am Samstag, 9. September, ab 13 Uhr im Heinrich-Cryns-Sportzentrum statt.

Die Bürgergruppe Bauchem wird von Quartiersmanagerin Melanie Hafers-Weinberg, dem Trommler- und Pfeiferkorps Bauchem, dem Taubenverein Heimatliebe, den Kindestagesstätten und den ortsansässigen sozialen Einrichtungen unterstützt. Schirmherr der Veranstaltung ist Bürgermeister Georg Schmitz.

Musik, Tanz und Tombola

Nach der einjährigen Zwangspause durch den Neubau des Hallenbades hoffen die Organisatoren darauf, dass das Fest nichts von seiner Attraktivität eingebüßt hat. Auf der Bühne wird Christoph Jansen durch den Nachmittag führen und mit Thomas Preuth für gute Musik sorgen. Auftreten werden auch die Bauchemer Trommler und Pfeifer. Tanz-Darbietungen und Sketche werden das Programm abrunden.

Auf dem Platz und auf der Bühne wird Clown Marco begeistern. Zudem wird es ein großes Angebot an internationalen Köstlichkeiten geben. Auch eine attraktive Tombola gehört seit den ersten „Bauchemer Begegnungen“ zum festen Bestandteil.

Der Kreissportbund wird auf den beiden Bouleplätzen ein interessantes Angebot präsentieren. So können Besucher an einem Alltags-Fitness-Test teilnehmen. Der Test richtet sich an ältere Menschen, um Anzeichen für körperliche Schwäche frühzeitig zu entdecken und möglichst lange, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Seit ihrer Premiere haben sich die „Bauchemer Begegnungen“ zu einer Veranstaltung entwickelt, die nicht mehr aus dem Stadtteil wegzudenken ist. Daher erwarten die Veranstalter wieder viele Besucher.