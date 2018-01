Geilenkirchen-Bauchem - Bürgerhaus Bauchem soll Treffpunkt für Vereine und Bürger werden

Geilenkirchen-Bauchem.

„Dann entwickelt sich Bauchem ja zum Mittelpunkt von Geilenkirchen“, meinte Bürgermeister Georg Schmitz, halb scherzend und halb im Ernst, als die Tauben zum ersten Spatenstich des Bürgerhauses in Bauchem in den grauen Himmel aufgestiegen waren. Schmitz verwies dabei auf das Hallenbad und die Sporthalle, in deren direkter Nachbarschaft im Heinrich-Cryns-Sportzentrum das neue Bürgerhaus errichtet wird.