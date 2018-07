Zahl der Büchereien im Bistum rückläufig

Wie in anderen Bistümern auch entwickelt sich die Anzahl der katholischen öffentlichen Büchereien im Bistum Aachen in den vergangenen Jahren rückläufig. Wie das Bistum mitteilt, gab es 1999 noch etwa 200 Büchereien im Bistum Aachen, heute sind es nur noch knapp die Hälfte. Im Gegensatz dazu ist die Anzahl der ehrenamtlich Engagierten in der Büchereiarbeit fast gleich geblieben. In Geilenkirchen gibt es noch die Bücherei St. Johannes Baptist in Lindern, St. Cornelius in Grotenrath und Heilig Kreuz in Süggerath.