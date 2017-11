Übach-Palenberg.

Einen ganzen Tag lang Wasservergnügen bei freiem Eintritt: Das ist auch bei der inzwischen fünften Auflage ein Markenzeichen des EWV-Sport-, Spiel- und Spaßtages. Am Samstag, 11. November, laden die Schwimmabteilung des VfR Übach-Palenberg und die EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH dazu von 13 bis 21 Uhr in das „Ü-Bad“ an der Dammstraße in Übach-Palenberg ein.