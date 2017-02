Geilenkirchen.

Mit Superlativen wie „einzigartig“ oder „unverzichtbar“ wird in der Marketingbranche derzeit ja so gut wie alles versucht, an den Mann zu bringen. Dabei sind es oft Brauchtumsgeschichten aus der Region, die solche neuzeitlichen Labels wirklich verdienen. Das gilt zum Beispiel für die 1928 gegründete und damit dienstälteste Karnevalsgesellschaft (KG) im Geilenkirchener Stadtgebiet.