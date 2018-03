Übach-Palenberg.

Zu den Klassikern an deutschen Amtsgerichten zählt es, dass Nachbarn sich wegen der Flora ihrer Gärten beharken. Zum Beispiel pflanzt der eine einen Apfelbaum, in dessen Schatten der andere dann sein Dasein fristen muss. Richtig kompliziert wird es, wenn ein Ast über den Zaun in Nachbars Garten ragt. Darf der dann die Säge ansetzen?