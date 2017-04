BMW-Diebstähle: Wagen beim vierten Versuch geknackt

Gangelt-Birgden. Ein grauer BMW 335d mit Heinsberger Kennzeichen ist am Dienstag gegen 2.50 Uhr gestohlen worden, als er in der Einfahrt eines Hauses an der Bahnhofstraße parkte.

Ein Zeuge, der in der Ortschaft Kreuzrath auf der Hauptstraße wohnt, wurde durch eine Alarmanlage geweckt. Als er aus dem Fenster sah, bemerkte er den BMW, der vor seinem Haus eine Vollbremsung machte. Drei dunkel gekleidete männliche Personen stiegen aus dem Fahrzeug aus und setzen sich in einen anderen, nicht näher beschriebenen Pkw. Kurz darauf fuhren beide Pkw Richtung Gangelt davon. Trotz sofortiger Fahndung, auch in den Niederlanden, wurde das Fahrzeug nicht mehr aufgefunden.

Der nun gestohlene BMW ist bei den Dieben offenbar besonders begehrt. Es war bereits dreimal versucht worden, das Fahrzeug zu stehlen. Erst beim vierten Versuch hatten die Übeltäter nun Erfolg. Hinweise an Telefon 02452/9200.